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Ekonomi

Dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası 4.92'yi gördü

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

24 Temmuz 2018 17:02

Dün %1'den fazla düşerek 4.73'e gerileyen Dolar/TL bu seviyede tutunamayıp 4.75'i aştı. 4.75'ten güne başlayan kur %0.6 artışla 4.77'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı sonrasında ise Dolar/TL önce, 4.9155'i ardından 4.92'yi gördü.

Dolar, saat 14.25 itibariyle ise 4.9360'ı görerek 4.94'ü zorladı.

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Merkez Bankası politikası faizi olan bir hafta vadeli repo faizini yüzde 17.75'te bıraktı.

Merkez Bankası kararı sonrasında BIST 100 endeksinde satışlar hızlandı, borsada kayıplar yüzde 2'yi aştı.

 

 

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