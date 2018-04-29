Dolar/TL kuru vize açıklamaları sonrası yükseldi

ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını askıya alması ardından Türk Lirası, ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetti.

Cuma günü 3.60 seviyesinde olan kur vize açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 3.80'i aştı.

Dolar, sabah saatleri itibariyle 3.70 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL kuru da açıklamalardan sonra 4.52 seviyesine kadar çıkarak ardından rekor kırdı.

Sabah saatlerinde kur, 4.36 seviyesine geriledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Pazar akşamı, Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Misilleme kararı alan Türkiye, ABD'nin açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısının kullanıldığı bir açıklama ile ABD'den yapılacak vize başvurularını askıya alındığını duyurmuştu.