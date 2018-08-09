Dolar/TL kuru Trump'ın İran açıklaması sonrası 5,30'u aştı

Dün 5,4250 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kurunda işlemler bu sabah 5,20'li seviyelerdeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetinde "İran'la iş yapan ABD'yle yapmayacak" demesi sonrası yeniden 5,30'u aştı.

Bugün Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde, Ankara ve Washington'un iki NATO müttefiki arasındaki sorunları çözmek adına yapıcı diyalog sürecini sürdürme konusunda ön mutabakata vardığı bildirilmişti.

Gazetenin haberinde 1-2 gün içerisinde Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmeleri yüz yüze sürdüreceği de aktarılmıştı.

Sabah saatlerinde Türk Lirası düne kıyasla ABD Doları karşısında yüzde 3'e yakın değerlenerek 5,19'un altına indi, ardından 5,20-5,25 andında işlem görmeye başladı.

Ancak ABD'nin İran'a yönelik iki aşamalı yeni yaptırımlarını ilan etmesinin ardından, Başkan Donald Trump Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, "İran ile iş yapan ABD ile yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası Dolar/TL kuru yeniden 5,30'u geçti ve bir ara 5.33 seviyesini de gördü.

ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın İzmir'de ev hapsinde tutulması Ankara ve Washington arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmış ve ABD Hazine Bakanlığı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Piyasalardaki endişe, taraflar arasında bir çözüme gidilmemesi durumunda ABD'den yeni yaptırım kararları gelebileceği ve bu olası gelişmenin de ekonomik dengeleri bozabileceği yönündeydi.