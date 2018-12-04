Dolar/TL kuru neden yükseldi?

Ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 oranında ve beklentilerin üzerinde düşüş yaşadı. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Türk Lirası (TL) da değer kaybetti. Uzmanlar, TL’deki düşüşte kâr satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenenden erken faiz indirimine gidebileceği yönündeki endişelerin etkili olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL dün 5.2853'e kadar yükseldikten sonra bugün saat 18:08'de 5.4380 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte Euro/TL 6.1970 seviyesinde.

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Dünya gazetesinin aktardığına göre, TL mevduatlara sağlanan vergi desteğinin aralık ayı başı itibarıyla sona ermesi, petrol fiyatlarında yaşanan hızlı değerlenme ve enflasyon sonrası TCMB beklenenden erken faiz artışına gidebileceği endişesi Türk Lirasını baskı altında bırakıyor.

“TCMB’den bu tarz bir eğilim beklemiyoruz”

Türk lirasında yaşanan düşüşün "spekülatif" olduğu görüşünü dile getiren Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerel varlıklardaki negatif ayrışma eğiliminin spekülatif haber akışından kaynaklandığını düşünüyoruz. Kasım ayı enflasyonu beklentilerin ötesinde düşüş gösterirken piyasa tepkisi Türk lirası cinsinden varlıkları satmak şeklinde oldu.

TCMB'nin enflasyondaki gerilemeye yönelik faiz indirimine gidebileceği şeklinde spekülatif haber akışı zayıflamada etkili olurken 2019'un ilk yarısından önce bu tarz bir eğilim içerisinde olunmasını beklemediğimizi yinelemek isteriz.

Türk Lirası cinsinden fiyatlanan varlıklar uzun bir aradan sonra emsallerinden negatif yönde ayrışma sergiledi. Bloomberg tarafından takip edilen 24 üyeli GOÜ para birimleri grubunda Türk lirası ve Hint rupisi dışında Amerikan dolarına karşı değer kaybı söz konusu olmazken, grup genelinde primlenme ortalamada yüzde 1 civarında gerçekleşti.”

“TL, kâr satışıyla negatif ayrıştı”

Türk Lirası varlıkların kâr satışlarının etkisiyle negatif ayrıştığını söyleyen Gedik Yatırım bülteninde ise, "Ticaret savaşlarında ateşkes kararı dün risk iştahını destekleyen temel etken oldu. Risk iştahındaki artışa bağlı olarak dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Yurt dışı hisse piyasalarında yükselişler kaydedildi. Olumlu gelen enflasyon verisine ve güç kazanan risk iştahına rağmen TL varlıklar kâr satışlarının etkisiyle negatif ayrıştı. Bugün küresel piyasalarda risk iştahının tersine döndüğünü görüyoruz" görüşüne yer verildi.

“Faiz indirimi döngüsüne girecek”

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, TL'deki negatif ayrışmanın nedenlerine ilişkin, "Merkez Bankası'nın bir aylık veri setine dayanarak, sıkı para politikasından uzaklaşacağını ve 13 Aralık toplantısından başlayarak bir faiz indirim döngüsüne gireceği fiyatlamasının ve 30 Kasım'da sona eren TL mevduat stopaj avantajının dünkü negatif ayrışmaya neden olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağı bir ortam görmediklerini aktaran Ökte, "Çünkü MB kurmayları ancak 2019 birinci çeyreğinden sonra enflasyonda kalıcı bir iyileşme görüleceğinden söz ettiler" dedi.