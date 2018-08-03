Dolar/TL kuru: ABD'nin yaptırım kararı sonrası 5,09'u aşarak rekor tazeledi

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararının ardından dolar/TL kuru bugüne de yükselişle başladı. Kur 5,0924 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yaptırım kararının ardından dün kur yüzde 1,5 artmış ve 5,01 seviyesine çıkmıştı.

Türk Lirası'nın Dolar karşısında yıl içindeki değer kaybı yüzde 32,92'ye yükseldi.

Euro da Türk Lirası'na karşı gün içi yüzde 1,31 yükselişle 5,90 seviyesine çıktı. Sterlin ise Türk Lirası'na karşı 6,6301 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'un BIST100 endeksi de güne yüzde 1,74 düşüşle başladı. Endeksin borsa açıldıktan sonra yüzde 2,46 aşağıda seyrettiği görüldü. TSİ 11:00'da bankacılık endeksi yüzde 2,7; Halkbank hissesi ise yüzde 3,2 ekside seyrediyor.

Karara tepki gösteren Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şiddetle protesto ediyoruz, saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" ifadesi yer aldı.

ABD'nin yaptırımları için Rusya hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamları için yürürlüğe sokulan uygulamalar model alındı.

Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Söz konusu yasa, ABD hükümetinin dünyada yolsuzluk ya da insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle bireylere, şirketlere ya da diğer kurumlara yaptırım uygulamasına olanak tanıyor.

Bu kapsamdaki yaptırımlar, bu kişi, kurum ya da şirketlerin ABD'deki varlıklarına el konulması, seyahat yasağı ve ABD'li şirketlerle iş yapmasının yasaklanması gibi kısıtlamaları içeriyor.

"FETÖ ve PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itiraz dün reddedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda yaptığı son açıklamada "Tehdit diline prim vermeyiz" demişti.

Daha önce kurun yükselişinde ayrıca Türkiye'deki bazı gelişmelerin de etkili olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75'te sabit tutmuştu.

Karar piyasaların beklentilerinin aksi yönündeydi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükselttiklerini açıklamıştı.

Türkiye'de enflasyon Temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,39 ile son 14 yılın en yüksek seviyesinde.