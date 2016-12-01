Güne Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini kısma kararı almasının ardından değer kaybederek başlayan Türk Lirası, Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişiklik teklifine dair düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında Dolar karşısında en düşük seviyeye geriledi.

Dolar/TL kuru 3,49'u aşarak rekor tazeledi. Böylece TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 20 seviyesine ulaşmış oldu.

TL bu yıl Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, TL'deki değer kaybının büyük ölçüde ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması olduğunu ifade ederek, "Şunu bilelim, bu dalgalanma 20 Ocak'a kadar sürecek. Yeni seçilmiş başkan Trump iş başına geldikten sonra biraz daha öngörülebilirlik artacak ve taşlar yerine oturacak" dedi.

Türkiye'nin iktidarları dönemlerinde benzer piyasa dalgalanmalarıyla karşılaştığını söyleyen Yıldırım, "Endişeye gerek yok. Bunun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.