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BBC Türkçe

Dolar/TL kuru 3,30'a dayandı

ABD'deki başkanlık seçimi sonrası geçen hafta zirveyi gören Dolar/TL kuru yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı. Türkiye'deki siyasi gelişmelere de paralel olarak haftaya 3,26'dan başlayan kur 3,2971'e kadar çıkarak rekor tazeledi.

14 Kasım 2016 18:11

İş adamı Donald Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesiyle geçen hafta zirveyi gören Dolar/TL kuru, bu haftaya da rekor tazeleyerek başladı.

Amerikan hazine tahvili faizlerinde görülen sert yükseliş ile beraber Dolar, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanıyor.

Türkiye'deki siyasi gelişmelere de paralel olarak Dolar/TL kuru haftaya 3,26'dan başladı, 3,2971'e kadar çıkarak rekor tazeledi.

Böylelikle Türk Lirası bugün gelişen ülkeler arasında Dolar'a karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında doların değer kazanmasına da değindi.

Numan Kurtulmuş, "Dolar bugün özellikle Trump'ın seçilmesinden sonraki süreçte ciddi dalgalanma içerisindedir. Dolar'ın bu kadar değerlenmesi Amerikan ekonomisi içinde pozitif bir durum değildir. Bu süreçte Amerikan ekonomisinin de kendi para birimiyle ilgili birtakım politika girişimleri içerisinde olacağını ümit ediyoruz" dedi.

"Türkiye de dünya piyasalarındaki gelişmelerden kaynaklanan bir nitelik arz ediyor" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlar dolasıyla Dolar değerlenmiyor. Bu geçicidir, dönemseldir. Bu dönemin şartları ortadan kalktıktan sonra Türk parası gerçek durumuna tekrar gelecektir. Belli bir seviyenin altına Dolar'ın ineceğini ifade etmek isterim. Endişelenecek, telaşlanacak, korkacak bir durum olmadığını söylemek isterim."

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