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BBC Türkçe

Dolar/TL kuru 3,0970'i aşarak rekor kırdı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesinden bu yana TL'de yaşanan değer kaybı bugün hız kazandı. Reuters haber ajansı buna, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık sistemine dair açıklamalarının neden olduğunu belirtti.

12 Ekim 2016 19:45

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesinden bu yana TL'de yaşanan değer kaybı bugün hız kazandı.

Sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçen Dolar/TL, 3,0974 olan rekoru test edip geri çekilmişti. ABD piyasalarının açılmasıyla tekrar yükselişe geçen kur, bu kez 3,0970'in üzerine çıkıp 3,0974'e ulaşarak rekoru tazeledi.

Reuters haber ajansı buna, Başbakan Binalki Yıldırım'ın başkanlık sistemine dair açıklamalarının neden olduğunu bildirdi.

TL'deki değer kaybı sürecini başlatan gelişme ise Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesi olmuştu.

Moody's not indirimine gerekçe olarak, iki temel riski ön plana çıkarmıştı:

Düşük riskli yatırımlara öncelik veren fonlar, bir ülkenin varlıklarını alırken en az iki kredi derecelendirme kurumundan yatırım yapılabilir seviye üzerinde not şartı arıyor.

Fitch ve Moody's'in Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye üzerinde notladığı dönemde ülkeye giren fon akışının da hızlandığı ifade ediliyor.

Moody's not indirimiyle birlikteyse, fon girişini yavaşlayabileceği ve finansman maliyetlerini yükselebileceği uyarıları yapılıyor.

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