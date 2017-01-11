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BBC Türkçe

Dolar/TL kuru 3,90'ı test etti

Salı günü yeni rekorla 3.80'i aşan, akşam Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 3.78'e kadar düşen dolar, bu sabah 3.89'un üzerine çıktı. Dolar/TL kuru saat 11:00 itibarıyla 3,855'ten işlem görüyor.

11 Ocak 2017 14:05

Dün yeni rekorlarla 3.80'i aştıktan sonra akşam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) müdahalesiyle 3.78'e kadar düşen dolar, bu sabah 3.89'u gördü.

Dolar/TL kuru saat 11:00 itibarıyla 3,855'ten işlem görüyor.

Dolar saat 9.00'da 3.8375 liradan işlem gördü. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.5'i aştı.

Dün tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da Uzakdoğu piyasalarının etkisiyle 4.10'u gördüyse de saat 9.00 itibariyle 4.0496 liradan işlem gördü.

Döviz kuru akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Merkez Bankası, Kasım 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Geçen yıl kasım ayında cari işlemler açığı 2015'in aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar oldu.

Kasımda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 199 milyon dolar azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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