Dolar/TL kuru 3.90 seviyesinin altını gördü

Dolar kuru, Fed'in bu yıl üç faiz artırım tahminini korumasının ardından 3.90 TL'nin altını gördü.

Bigpara'da yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl toplamda kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasada bankanın üç artırım tahminini koruması olumlu algılanırken, Fed sonrası yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 3.90 seviyesinin altını test etti.

Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.8992 seviyesini görürken, en yüksek 3.9136 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 11.21 itibarıyla 3.9034 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL 4.8319 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2366 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta tarihi zirve olan 4.4098'e kadar yükselen, dün ise 4.3828/4.3841 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3707/4.3739 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 89.88 seviyesinde...

Doların FED'in kararına tepkisi ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Yine dün yayımlanan faiz projeksiyonları ise Fed yetkililerinin bu yıl üç mü yoksa dört defa mı faiz artırılması konusunda ikiye bölündüklerini gösterdi. Fed yetkilileri gelecek yıl üç defa, 2020'de ise iki defa faiz artırımı öngörüyorlar. Bu sayılar ekonominin temellerinin sağlam olduğunu düşündüklerine dair de ipucu veriyor.

Bankacılar Fed'in bu yıl için dört faiz artırım sinyali vererek daha şahin bir tutum sergilemesi halinde dolar/TL'de yükseliş görüleceğini, mevcut üç artırım projeksiyonunun korunması halinde kurda rahatlama yaratabileceğini belirtiyordu.

Analistlerin Fed'in genel olarak ekonomiye ilişkin iyimser olduğunu belirtmelerine rağmen, bazı yatırımcıların üç faiz artırımı daha yapılmasını bekledikleri göz önüne alındığında, Fed'in sözlü yönlendirmesi bazıları tarafından tahmin edilenden daha az para politikasını sıkılaştırma yanlısı ve genelde riskli varlıklar için olumlu bir faktör olarak algılandı.

Dün saat 1632'de 3.9324/3.9337 seviyesinde olan dolar/TL, Fed sonrası yönünü aşağı çevirerek bu sabah 3.9007'ye kadar geriledikten sonra saat 0915 itibariyle 3.9120/3.9139 seviyesinde.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Fed açıklamasında ılımlı olduğu kadar şahin noktaların da olduğunu söyleyerek, "Piyasa bu yıl kaç faiz artırımı olacağına odaklanmıştı, tahmin üç artırımda tutulduğu için Fed henüz gaza basmıyor algısı biraz daha hakim oldu. Ancak ileriye dönük tahminler yukarı güncellendiği için Fed'in ekonomi açısından hala iyimser olduğunu gösteriyor. Bu açıklama piyasalara zaman kazandıran bir açıklama oldu" dedi. Ve şöyle devam etti:

"Akabinde TL dahil gelişmekte olan ülkeler olumlu tepki verdi. Dolar/TL'de 3.90 teknik bant olarak çalışıyor, bu sabah hafif tepki mahiyetinde yukarı hareket var. Ancak Fed öncesi seviye olan 3.92'ye kadar tepki bölgesi, bu seviyenin üzerine eğilim başlarsa 3.95'e hareket olabilir. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gümrük vergisi açıklaması bekleniyor. Bu bir yandan dolar açısından bir yandan da risk iştahı açısından olumsuz olacaktır."

Tahvil bono piyasası

Hazine'nin önceki gün gerçekleştirdiği ihalelere gelen güçlü talebin TL varlıklarda rahatlama yaratmasıyla dolar/TL de yönünü aşağı çevirmişti.

Olumlu geçen ihalelerin ardından tahvil piyasasında da faizlerde düşüş gözlendi. Buna göre 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün yüzde 12.50 seviyesine kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 12.53, valörde son işlemde yüzde 12.54 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.88, valörde son işlemde yüzde 13.94 seviyesindeydi.