Dolar/TL kademeli düşüşle 3.43'e yaklaştı

Uluslararası siyaset, küresel piyasalar ve iç politikalara ilişkin yaşanan gelişmeler üzerine geçtiğimiz günlerde Amerikan Doları'na karşı değer kaybeden Türk Lirası, bugün gelişen ülke kurları içinde en çok değer kazanan para birimi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarına paralel olarak Türk Lirası, Amerikan Doları'na karşı gün içi en düşük seviye olarak 3,4320'ye geriledi.

Kurun 3,45 seviyesinin altına inmesiyle Türk Lirası'nın Dolar'a karşı yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde değer kazanması, Türk Lirası'nın günün en çok kazanan gelişmekte olan para birimi olmasını sağladı.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla Dolar gün geçtikçe gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanıyor.

Dolar/TL kuru, iç siyasette yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Cuma günü 3,60 seviyelerine çıkarak rekor kırmıştı.

Çetinkaya ise 2017 Yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladığı basın toplantısında, TL'deki değer kaybının yakından izlendiğini ve 'doğru zamanda doğru politika araçlarının' kullanılacağını söyledi.

İngiliz Reuters ajansının haberine göre TL'deki değer kaybına ilişkin alınan tedbirlerde yüksek frekanslı bir adım döngüsü içinde olmadıklarını ve temkinli bir yaklaşım sergilediklerini belirten Çetinkaya, "Döviz satım ihalesi gibi araçlar da kullanılabilir. 28 Nisan'dan bu yana ihtiyaç duymadık ancak gerekirse kullanabileceğimiz araçlardan biridir" dedi.

TCMB Başkanı, döviz rezervlerinin yeterli olduğunu ve net rezervlerde düzenli bir artış gözlendiğini sözlerine ekledi.

Çetinkaya ayrıca TL'deki değer kaybının 2017'nin ilk çeyreği itibariyle hedeflenen enflasyon patikasından sapmaya yol açabileceğini vurguladı:

"2017 yılında döviz kurundan fiyatlara geçiş etkisinin iç talep ve iktisadi faaliyetin seyrine bağlı olacağını söyleyebiliriz. Burada (iç talep ve iktisadi faaliyet) hali hazırda gözlemlediğimiz ılımlı seyir yılın ilk çeyreğinde (enflasyonda) beklenen olası yukarı yönlü trendi sınırlayabilir. Bu yukarı yönlü trende rağmen yıl içinde aşağı ve yukarı dengeli olacağı iktisadi faaliyetin seyrine bağlı olarak yılı tahminimize yakın noktada tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz."

Çetinkaya, "Elimizdeki tüm araçları fiyat istikrarının korunması yönünde kullanmaya devam edeceğiz" ifadesini de kullandı.

TCMB internet sitesinde yayımladığı sunumda ise 2017-2019 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefinin hükümetin ortaya koyduğu Orta Vadeli Program'a paralel olarak yüzde 5 olarak belirlendiğini aktardı.

Çetinkaya 2016 için enflasyon hedeflerini yüzde 7,5, 2017 için ise yüzde 6,5 olarak açıkladı.

Sadeleştirme politikası paralelinde faiz koridorunu daraltmayı hedefleyen TCMB, TL'de görülen değer kaybının etkisiyle üç yıl sonra Kasım ayında ilk defa politika faizini 50 baz puan, faiz koridorunun üst bandını ise 25 baz puan artırmıştı.

Çetinkaya, konuşmasında Türk Lirası'nın dış ticaret ve iç piyasalarda kullanımının önemli olduğunu belirterek son günlerde TL'ye dönüş yönünde yapılan çağrıları desteklerini söyledi.

Son günlerde siyasilerin Türk Lirası'nın kullanımı konusunda yaptığı çağrıların ardından bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ihalelerini Türk Lirası ile gerçekleştireceğini açıkladı.

ÖİB aynı zamanda süreci devam eden tüm ihalelerde de ihale bedeli, teminat bedeli ve diğer tüm ödemelerde Türk Lirası'na geçiş prosedürü yapılacağını duyurdu:

"Türk Lirası'na hak ettiği değeri vererek yola devam etmenin, özelleştirme uygulamalarına olumlu etki sağlayacağına ve hızını kesmeden artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır."

'Dolarlarınızı bozdurun, altına, Türk Lirası'na çevirin' çağrısı yapmıştı.

Reuters'ın haberine göre bazı bankacılar Türk Lirası'nın bugün Amerikan Doları'na karşı değer kazanmasında Perşembe günü açıklanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarına yönelik beklentinin de etkili olduğunu söylüyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen hafta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında alınan kararların, Perşembe günü Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanacağını belirterek, bu kararlar arasında kısa ve orta vadeli düzenlemeler bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta Cuma günü düzenlenen EKK toplantısı sonrasında bankacılık ve reel sektöre dönük önemli tedbirler alındığı açıklanmıştı.

JP Morgan'dan Yarkın Cebeci, paylaştığı piyasa notunda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da konuşmasından Perşembe günü açıklanacak hükümet kararlarını beklediğinin anlaşıldığını aktardı.

Cebeci, Çetinkaya'nın konuşmasında TCMB'nin piyasaları istikrara kavuşturmak için hangi politikaları uygulayacağına dair detay vermediğini belirterek kartlarını kapalı tuttuğunu vurguladı.