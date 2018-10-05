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Ekonomi

Dolar/TL istihdam verisinden sonra düşüşe geçti

Dolar/TL Amerika'daki istihdam verisinden sonra gün içi en düşük seviyeyi gördü

05 Ekim 2018 21:17

Sabah saatlerinde 6.16-6.21 bandında işlem gören kur ABD istihdam verisi sonrası düşüşe geçti. 

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yüzde 24'ü aşan enflasyonun reel getiriyi tekrardan eksiye getirdiğini belirterek "reel getirinin eksiye dönmesi TL fiyatlama dinamiklerini zayıflattı. Faiz bu seviyelerdeyken yeni faiz artışını telaffuz etmek de zor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de Eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin ile beklentinin altında arttı, işsizlik oranı ise yüzde 3.7 ile 49 yılın en düşük seviyesine indi. Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinden sonra dolar/TL 6.1040'a kadar geriledi. 

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