Dolar/TL haftaya sakin başladı

Bu hafta Noel tatili nedeniyle birçok dünya piyasasında işlem yapılmamaması kurda düşük hacimli seyre neden oluyor.

Geçen hafta Cuma günü de 3.50-3.51 bandında dalgalanan ve haftayı 3.51 seviyesinde tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya da 3.5150 seviyelerinden başladı.

Erdoğan'dan döviz spekülasyonu açıklaması

Geçtiğimiz günlerde DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını, döviz spekülasyonu ile ekonomiye yön verilmeye çalışıldığını belirtti.

Erdoğan "Ekonomimize döviz üzerinden bir saldırı başlayınca milletime ve işadamlarımıza Türk Lirası çağrısı yaptım...Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Bunun gerisinde ekonomik bir sebep yok. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamak..Bu oyunları bozacağız. Bunun için de yerli paraya geçmek suretiyle bu adımları atacak ve kur baskısını bu ihracatta ve ithalatta üzerimizden atacağız" yorumunu yaptı.

Yurtiçinde bugün reel sektör güven endeksi açıklanacak. Yurtdışında ise kurda hareketlere neden olabilecek kritik bir veri akışı bulunmuyor.