T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Fed'in haftaya faiz artışına gidebileceği beklentisiyle kur yükselişte

06 Mart 2017 13:01

ABD Merkez Bankası Fed'in bu ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiyle dolarda yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 3,72'nin üzerinde seyrediyor. Euro ise 3,95'in üzerini gördü.

Fed Başkanı Janet Yellen, son açıklamasında enflasyon ve istihdam verileri beklenen yönde gelmeye devam ederse, mart toplantısında faiz artırılmasının uygun olacağını söyledi.

Fed kritik faiz toplantısına ilişkin kararı 15 Mart'ta açıklayacak. Fed'in bu toplantıda faiz artırmasına ilişkin beklentiler yükseldi.

ABD istihdam verisi kritik 

Piyasalar için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verisi kritik önem taşıyor. Ücretlerde beklentiye paralel bir artış olması durumunda faiz artışı ihtimalinin kuvvetleneceği belirtiliyor.

ETİKETLER

dolareuroFedkurküresel piyasalarenflasyonfaizekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24