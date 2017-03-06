Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası Fed'in bu ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiyle dolarda yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 3,72'nin üzerinde seyrediyor. Euro ise 3,95'in üzerini gördü.

Fed Başkanı Janet Yellen, son açıklamasında enflasyon ve istihdam verileri beklenen yönde gelmeye devam ederse, mart toplantısında faiz artırılmasının uygun olacağını söyledi.

Fed kritik faiz toplantısına ilişkin kararı 15 Mart'ta açıklayacak. Fed'in bu toplantıda faiz artırmasına ilişkin beklentiler yükseldi.

ABD istihdam verisi kritik

Piyasalar için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verisi kritik önem taşıyor. Ücretlerde beklentiye paralel bir artış olması durumunda faiz artışı ihtimalinin kuvvetleneceği belirtiliyor.