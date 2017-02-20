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Ekonomi

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Erdoğan, "Ben inanıyorum ki 3.50’nin de altına düşecek" demişti

20 Şubat 2017 12:45

Merkez Bankası'nın, sıkılaştırma adımlarına bir yenisini eklemesiyle gerileyen dolar, yeni haftaya 3.62 lira düzeyinden başlarken, Euro da 3.85 liranın altına çekildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri gezisinden dönerken yaptığı açıklamalarda “Varlık Fonu Türkiye’ye ciddi güç kattı. Nitekim ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı. Ben inanıyorum ki 3.50’nin de altına düşecek" demişti.

Merkez Bankası, geçen cuma günü piyasaların kapanışana doğru yaptığı açıklamayla, 1 Ocak'tan önce kullandırdığı reeskont kredilerinin geri ödemeleri lira ile de yapılabileceğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, bu işlemlerde Merkez Bankası tarafından 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacak.

İhracatçı şirketlerin döviz talebini oldukça azaltması beklenen bu karar öncesi 3.67 — 3.68 lira aralığında hareket eden dolar hızla 3.65 liranın altına, aynı sürede euro da 3.90 — 3.92 lira aralığından, 3.85 liraya geriledi.

Yeni haftanın ilk saatlerinde dolar 3.6200 — 3.6230 lira, euro da 3.84 — 3.85 lira aralığında işlem gördü.

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