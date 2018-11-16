Dolar/TL, haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Haftanın son işlem gününe başlarken dolar/TL yukarı yönde 5.37 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün gün boyu düşüşlerin izlendiği kur, gün içinde 5.38'i test etmesinin ardından kapanışa yakın 5.39 civarından fiyatlanıyordu. Gece saatlerinde ABD'den Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle Türk Lirası dolar karşısında sert yükseldi. Kur 5.30'a kadar geriledi.

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NBC News'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde Türkiye'nin ABD ve Suudi Arabistan üzerindeki baskılarını azaltmak amacıyla Fethullah Gülen'in nasıl sınır dışı edilebileceğinin araştırılmasını istedi. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bu mesele ile Adalet Bakanlığı ilgileniyor" yorumunu yaptı.

Yurt içi piyasalarda bugün saat 10'da açıklanacak sanayi üretimi verisi izlenecek.

Dışarıda ise gözler Brexit anlaşması sonrası İngiltere'de yaşanan siyasi krize çevrildi. AB ile varılan anlaşmayı eleştiren 4 bakanın istifasının ardından Başbakan Theresa May, görevini sürdüreceğini açıkladı ve varılan anlaşma için destek istedi. Ayrıca Euro Bölgesi ekim ayı enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.