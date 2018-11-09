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Ekonomi

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yükselişte

Dolar, bu hafta son 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü

09 Kasım 2018 12:06

Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı haberiyle bu hafta 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.30'a kadar gerileyen Dolar/TL  bu seviyelerde kalıcı olamadı. 

Düne 5.37'den başlayan kur öğle saatlerinde yüzde 1.5'ten fazla artışla 5.45'lere yükselmişti. 

ABD Merkez Bankası dünkü toplantısında faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmeyerek %2 - 2.25 aralığında tuttu. Fed kararı sonrası 5.45 seviyelerinde seyrini sürdüren dolar/TL yeni güne de artışla başladı. Kur 5.46, Euro/TL  6.24'ten işlem görüyor. 

Bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmuyor, ABD'de üretici fiyatları verisi takip edilecek. 

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