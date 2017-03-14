Dolar/TL güne nasıl başladı?

Yarınki kritik Fed kararı öncesi Dolar/TL 3.75 seviyesini hemen üstünde işlem görüyor. Dün dolara karşı 3.75'in üzerini test eden Türk Lirası, gelişen piyasa para birimleri arasında en büyük değer kaybını gerçekleştirmişti. Dün 4 seviyesini aşan Euro/TL ise bugün 3.99 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.



Yurt içinde bugün kritik bir veri akışı bulunmazken siyasi gelişmeler izlenecek. ABD'de ise saat 15:30'da ÜFE verisi açıklanacak.



Piyasada tüm dikkatler ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar faiz artışından ziyade 'bu yıl kaç faiz artışı olacağı'na dair verilecek sinyallerin önemli olacağına dikkat çekiyor.



Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmesi beklenmezken, geç likidite borç verme faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Her iki merkez bankasının alacağı kararların Dolar/TL 'nin hareketinde etkili olacağı belirtiliyor.

Merkez Bankası Başkanı: Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz