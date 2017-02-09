Dolar/TL güne nasıl başladı?

Avrupa'da seçimlerin yarattığı siyasi riskler piyasalarda genel olarak endişe unsuru olmaya devam ederken, dolar/TL'de dün başlayan gevşeme eğilimi sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,71'in üzerinde hareket ediyor. Euro da 3,97 civarında işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.



Gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu havanın devam edip etmeyeceği piyasalarda yakından izlenecek.



Euro, Avrupa ülkelerinde bu yıl yapılacak seçimler öncesi oluşan siyasi endişeler nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Avrupa'da bu yıl Fransa, Hollanda ve Almanya'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. İtalya'da da seçime gidilmesi ihtimali bulunuyor.

Yurt içinde ise piyasalar referandum sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"