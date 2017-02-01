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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dün 3,77'ye inen dolar kurunda bu sabah ilk işlemler 3,78 seviyesinden gerçekleşiyor

01 Şubat 2017 12:30

Dün akşam saatlerinde 3,77 civarında olan dolar/TL, bu sabah güne saat 08.29'da 3.7800/3.7819 seviyesinde başladı. 

4,07'li seviyelerde güne başlayan Euro/TL ise 4.0784/4.0812 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu açıklaması ve likidite önlemlerinin devam edeceğine yönelik verdiği mesajlar ardından dolar/TL'de sakin bir seyir izlenirken bankacılar bugün kur ve faizde küresel piyasaların öncü verilerin ve TCMB likidite adımlarının izlenmeye devam edileceğini söylediler.

Dün akşam saatlerinde 3,77 civarında olan dolar/TL, bu sabah güne 3,7800/3,7819 seviyesinde başladı.

Kısa vade için TL'de en kötünün geride kalmış olabileceği beklentisiyle yabancıların kısa pozisyonlarını kapatmasının ardından dolar/TL tarihi rekor seviyelerinin oldukça altında seyrini sürdürüyor.

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