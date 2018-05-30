Dolar/TL, güne 4.53'le başladı

Dolar/TL güne sakin bir başlangıç yaparak 4.53 seviyesinde yer aldı. Euro da 5.23 liradan el değiştiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL dün yurt dışı piyasalardaki artan risk algısı, dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi sonrasında oldukça hareketli bir gün geçirdi. Güne 4.56’dan başlayan kur, bir ara 4.6350’ye çıktı. Bu seviyede kalıcı olamayan kur, akşam saatlerinde 4.54’ün altına indi.

Bugün ise dolar/TL güne sakin bir başlangıç yaparak 4.53 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro ise 5.23 liradan el değiştiriyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre TL’nin dün gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, bu hareketin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın Londra’daki görüşmelerinin yansımaları olabileceğini düşünüyor. Kurda 4.5 seviyesi psikolojik olarak öne çıkıyor.