Dolar/TL "Fed" ardından günlük kaybını korudu

Hafta başında 3.95 seviyesini aşarak tarihi zirvelere yaklaşan kur yeni güne 3.93'te başladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Mart ayı toplantısında fonlama faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 - 1.75 aralığına çekti.

Faiz artışı beklentisi önceden fiyatlanırken, ancak Fed'in bu yıl için 3 yerine 4 faiz artışı sinyali vermesinin dolarda yukarı yönlü etki yapabileceğine dikkat çekiliyordu.

Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin tahminlerini işaret eden nopktasal grafiğe göre 2018 yılında toplam üç faiz artırımı beklentisi değişmedi.

Kur, kararın ardından gün içi kayıplarını korudu. Dolar/TL , TSİ 21:30'da yüzde 0.29 ekside 3.9230 seviyesinden işlem gördü.

ABD Doları, Fed kararı sonrasında önemli piyasa paraları karşısında da fazla değişiklik göstermedi.