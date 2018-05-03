Dolar/TL enflasyon sonrası rekor kırdı

Dolar/TL tüketici fiyatları enflasyonunun Nisan ayında beklentilerin üzerinde artmasının ardından değer kaybederek yeni bir tarihi zirve yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Nisan'da yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e yükseldi.

Beklenenden yüksek çıkan enflasyon verisi sonrası dolar/TL 4.24'e kadar çıkarak yeni tarihi rekor düzeye tırmanırken, euro/TL de 5.07'ye kadar çıktı.

Ancak TL'nin döviz kurları karşısında değer kaybetmesinin tek sebebi enflasyon verilerinin yüksek gelmesi değil. Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) çarşamba günü Türkiye'nin kredi notunu, bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon gerekçesiyle yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye indirdi. S&P ayrıca Türkiye'nin ekonomik görünümünü negatiften durağana çevirdi. Öte yandan doların küresel çapta değer kazanmasının da kurdaki yükselişte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Bu haber üzerine dolar/TL kuru çarşamba günü rekor düzeylere yaklaşmıştı. Dolar/TL önceki hafta 4.1938 ile, euro da 5.1941 ile tarihi rekor düzeylere yükselmişti.

DHA/DÇÜ,SSB,HS

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