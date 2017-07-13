T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar/TL cari açık verisi sonrası yükseldi

Fed Başkanı Yellen, dün enflasyon konusunda endişeli olduklarını dile getirdi

13 Temmuz 2017 19:00

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'ın dün yaptığı konuşmanın ardından küresel çapta düşüş gösterdi. TL karşısında da gerileyen dolar/TL 3.59'dan 3.56'lı seviyelere geriledi.

Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapmış olduğu konuşmasında yaptığı enflasyona ilişkin yorumları, faiz artışı beklentilerini azalttı ve doların küresel çapta düşmesine neden oldu.

Dolar, TL karşısında da geriledi. Kur dün Yellen'ın açıklamalarının ardından %1'i aşan kayıpla 3.59'dan 3.56'lı seviyelere kadar geriledi.

Dolar/TL  yeni güne 3.56'lı seviyelerden başlamasının ardından beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisiyle yönünü yukarı çevirdi ve 3.57'nin üzerine çıktı.

Yellen dün enflasyon konusunda endişeli olduklarını dile getirdi, enflasyonu 'kilit belirsizlik' olarak niteledi. Bu durum faiz artış beklentilerini azaltırken dolar küresel bazda değer kaybetti.

ETİKETLER

FedBaşkanJanet Yellendolartürk lirasıdüşmeenflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24