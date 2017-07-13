Dolar/TL cari açık verisi sonrası yükseldi

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'ın dün yaptığı konuşmanın ardından küresel çapta düşüş gösterdi. TL karşısında da gerileyen dolar/TL 3.59'dan 3.56'lı seviyelere geriledi.

Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapmış olduğu konuşmasında yaptığı enflasyona ilişkin yorumları, faiz artışı beklentilerini azalttı ve doların küresel çapta düşmesine neden oldu.

Dolar, TL karşısında da geriledi. Kur dün Yellen'ın açıklamalarının ardından %1'i aşan kayıpla 3.59'dan 3.56'lı seviyelere kadar geriledi.

Dolar/TL yeni güne 3.56'lı seviyelerden başlamasının ardından beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisiyle yönünü yukarı çevirdi ve 3.57'nin üzerine çıktı.

Yellen dün enflasyon konusunda endişeli olduklarını dile getirdi, enflasyonu 'kilit belirsizlik' olarak niteledi. Bu durum faiz artış beklentilerini azaltırken dolar küresel bazda değer kaybetti.