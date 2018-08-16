Dolar/TL Albayrak'ın açıklamalarının ardından 5,69 seviyesine geriledi

Güne düşüşle başlayan USD/TRY kuru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telekonferans konuşması sonrasında düşüşüne devam etti.

Kur, gün başında 5,69'a geriledi, sonrasında 5,85 seviyesine çıktıktan sonra Albayrak'ın açıklamaları ile tekrar 5,69 seviyesine geriledi ve günlük bazda yüzde 3,5 düşüş yaşandı. Dolar / TL kuru saat 19:30 itibariyle 5.75 seviyesinde seyrediyor.

Telekonferans konuşmasında son günlerde en çok merak edilen sorulara cevap veren Albayrak,

- IMF ile işbirliği olmadığını,

- Sermaye kontrolleri gibi bir planın olmadığını,

- Bankacılık sektörünün açık döviz pozisyonu olmadığını belirtti.

- Maliye politikasında sıkılaşmaya gideceklerini, öncelikli hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu ve bu noktada TCMB ile paralel politika uygulayacaklarını belirtti.

- Büyümede ılımlı ilerleme olacağını açıkladı.

Albayrak en çok belirsizlik yaratan Halkbank sorularına ise, Halkbank'a ceza gelmesini beklemiyoruz dedi.

Pazartesi günü rekor yükseliş yaşayan USD/TRY kuru günlük bazda düşüşünü 3. güne taşıdı ve yaklaşık %15 kadar geriledi.