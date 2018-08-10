Dolar/TL, 6.87'nin üzerini gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası dolar/TL kuru günlük yüzde 22 yükselişle 6,87'nin üzerini gördü. Kur, daha sonra 6.31'e geriledi.

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Türk Lirası’ndaki değer kaybı önlenemez bir şekilde devam ediyor. Sabah seansında 6.30 ile zirvesine gören dolar/TL, bir ara 5.85 seviyelerine indi. Öğleden sonra yeniden 6 liranın üzerine çıkan dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası 6.87 zirvesine çıktı. Kur, saat 17.55 civarında 6.22 seviyesine geriledi.

Benzer hareket euro/TL'de de gözlenirken, parite 7.78'ü aştı. Euro/TL yine 17.55 civarı 7.17 seviyesine geriledi.

Türkiye'nin risk primini gösterek CDS'ler yüzde 19 yükselerek 443.12 puan seviyesine çıktı.

Trump tweetinde "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.

Erdoğan ne dedi?

Bugün Bayburt’ta konuşan Erdoğan da kurdaki hareketliliğe ilişkin olarak özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımıza bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadelededir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

Yastık altındaki dövizleri, dolarları varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin.

Bayburt'tan öyle bir ses verelim ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın. Kurcular, dövizciler cevabı alsın: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan.

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum: Boşuna heveslenmeyin."