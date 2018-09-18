Dolar/TL, 6.40'ı gördü

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta beklentilerin üzerinde yaptığı 625 baz puanlık faiz artışı sonrası sert gerilese de gelen döviz talebi ile yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor.

Sabah saatlerinde 6.35 seviyelerinde dengelenen kur, ardından 6.4062 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL, saat 13:40 itibariyle 6.3860 ve euro/TL 7.4630 seviyelerinde yer aldı.

Piyasalar perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklanmış durumda. TCMB'nin kararı ardından OVP'den de etkili bir maliye politikası çıkması halinde TL'ye destek olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda OVP'de piyasaları ne kadar tatmin edecek, nasıl bir programın açıklanacağı izlenecek.

"Devam ederse TCMB'nin faiz artırması işe yaramadı algısı yaratır ki..."

Bir analist, "OVP'ye kadar piyasada bekle-gör havası var ancak yön kademe kademe yukarı görünüyor. Kurda 6.30 önemliydi bundan sonra TCMB kararından önceki seviyeler olan 6.40'lar önemli. Bu seviyenin de üzerine hareket devam ederse TCMB'nin faiz artırımı işe yaramadı algısı yaratır ki bu da daha fazla bozulmaya neden olabilir" dedi ve şöyle devam etti:

"OVP'de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planları gündeme gelecek mi izlenecek. Piyasa daha realistik bir büyüme, kur tahmini ve enflasyon hedeflemesi görmek istiyor. Diğer taraftan yapılması planlanan projelerin akibeti ne olacak bunları izleyeceğiz."