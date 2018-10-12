Dolar/TL, 5.90 sınırına çekildi

Dolar/TL , perşembe akşamı piyasa sonrası işlemlerde 5.9029'a kadar çekilmesinin ardından haftanın son işlem gününe bu seviyelerden başladı.
Kurun düşüşünde ABD'li rahip Andrew Brunson'a ilişkin dış basında çıkan haberler etkili oldu. 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği' iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen Brunson'un yargılandığı davanın duruşması bugün günü yapılacak.
Dolar/TL kuru, perşembe günü geç işlemlerde sert düşerek yüzde 2.47 ekside 5.9257'den kapattı. Kur, cuma günü TSİ 08:00'de yüzde 0.33 düşerek 5.9062'den alıcı buldu.