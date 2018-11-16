Dolar/TL 5.35'in altına indi

Dolar/TL dar banttaki dalgalanmasını sürdürüyor. Dün 5.4610 seviyesinde kapanan kur yeni günde yüzde 1'i aşan düşüşle 5.47'den 5.40'ın altına gevşedi. Kur akşam saatlerinde 5.35 seviyesinin altını gördü. Euro/TL de yüzde 1'in üzerinde düşüşle 6.06'ya geriledi.



Bloomberg HT’de yer alan habere göre, QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı gelişen ülke para birimlerinin neredeyse tamamının bugün değer kazandığını hatırlatarak "petrol fiyatları da düşüyor. Biz de bundan faydalanıyoruz. Ülke risk primimizi düşürdük, Merkez Bankası yapacağını zaten yapmıştı. Ekonomide yavaşlama da aslında kura yardım ediyor. Ağustos'ta ve Eylül'de cari fazla verdik. Bir süre 5.30 - 5.80 arası bant hareketi yapabiliriz ama önümüzde Çin - ABD ticaret savaşı görüşmeleri var. O görüşmeden olumlu bir şey çıkmazsa gelişen ülkeler için olumsuz olacaktır" diye konuştu.

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'ye dolar/TL'de 5 seviyelerine doğru gerileme olabileceğini öngördü.