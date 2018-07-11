Dolar/TL 4.80 seviyesinin üzerine çıktı

Dolar kuru, ticaret savaşları tedirginliğinin artmasıyla dalgalanırken; ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemleri takip ediyor. Dolar kuru güne 4.70 TL'den başlarken; en yüksek 4.8051 TL'yi; en düşük ise 4.6948 TL'yi gördü.

Dolar, saat 17.13 itibarıyla 4.8046 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.6440 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.6433 TL'de hareket ediyor.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.08 artışla 94.01'e yükselerek pazartesi günü gördüğü yaklaşık bir ayın dip seviyesi olan 93.93'den uzaklaştı. Euro/dolar paritesi ise 1.1726 seviyelerinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesi ardından piyasalar Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izleyecek.

Faizler yükseldi

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.48 ile rekor seviyeye yükselirken; 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 20.49 seviyesine yükseldi.