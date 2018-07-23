Dolar/TL 4.75'in altına geriledi

Geçen haftayı 4.78'lerde tamamlayan kur kritik haftada 4.75'in altına geriledi.

Cuma günü 4.82'lerden güne başlayıp haftayı 4.78'lerde tamamlayan dolar hafta başında 4.75'in altına geriledi. Doların düşüşünde ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri etkili oldu. Trump Fed'i eleştirerek Fed'in faizleri arttırmasından "memnun olmadığını" söyledi. Trump, "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi.



Açıklama sonrası dolar uluslararası piyasada değer kaybederken içeride de 4.77'ye kadar geriledi.

Kur yeni haftaya da düşüşle başladı

Dolar akşam saatlerinde düşüşünü hızlandırdı ve yüzde 1'in üzerinde düşüşle 4.73'e çekilirken, Euro yüzde 1 düşüşle 5.55'e geriledi.

Bu hafta TCMB'nin kararı kurun hareketi açısından belirleyici olacak. Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün anketine göre Salı günkü toplantıda faizlerde 100 baz puan artış bekleniyor. Buna göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75'ten yüzde 18.75'e yükselmesi bekleniyor.



Piyasanın da genel beklentisi enflasyonda devam eden yükseliş ve beklentilerdeki bozulma nedeniyle faiz oranlarında artış olması yönünde..



Yabancı kurumlar da MB'den faiz artışı bekliyor. JP Morgan, Cuma günkü raporunda 125 baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.