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Ekonomi

Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesini test etti

Dolar/TL 3.5199 ile Aralık ayının sonlarından bu yana en düşük seviyesine geriledi

03 Mayıs 2017 00:27

Yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasaların 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olduğu günde 3.55 seviyelerinde seyreden  Dolar/TL , bugün 3.5199 ile 2016 yılının Aralık ayının sonlarından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

ABD'de dün açıklanan veriye göre Mart ayında kişisel harcamalar sabit kaldı, kişisel gelirler yüzde 0.2 arttı. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi martta aylık yüzde 0.1 düşüş beklentisine karşın yüzde 0.2 geriledi. Yıllık PCE fiyat endeksi ise yüzde 1.8’e gerileyerek beklenti dahilinde gerçekleşti. 

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan "Kurda 3.5410 desteğinin de aşağı yönlü kırılmasıyla beraber paritede 3.50 – 3.4980 destek bölgesi hedeflenebilir, 3.50 aynı zamanda geniş dönemli grafiklere de ait olan bir destek seviyesi. 3.5850 direnci üzerine bir hareket de, aşağı yönlü kanalı kırması açısından önem taşıyacaktır." yorumunu yaptı. 
 

Yurtiçinde enflasyon, ABD'de Fed 
 

ABD'de bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın yurtiçinde Nisan ayı enflasyonu, akşam da ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Uzmanlar bu ay Fed'den faiz artışı beklemiyor. Vadeli kontratlara göre Haziran'da artış ihtimali daha olası görülürken Eylül'de ise faiz artışı yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Cuma günü ABD'deki tarım dışı istihdam verisi de bu haftanın öne çıkan verileri arasında. 

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