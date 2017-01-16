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Ekonomi

Dolar/TL 3.81'in üzerini gördü

Geçen hafta 3.94'i aşarak tarihi rekor seviyelere tırmanan kur yeni haftaya 3.76'lı seviyelerden başladı

16 Ocak 2017 22:33

Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek 3.81'in üzerini gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçen hafta bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar TL'ye düşürdü. Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 22 milyar TL'ye düşürüldü. 

Hafta içinde 3.94 ile tarihi rekor kıran dolar, Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle gerileyerek haftayı 3.78 seviyelerinde tamamladı. 

Saat 09:25'te 3.7658'den işlem gören Dolar/TL  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından 3.74 seviyesine geriledi.

Dolar/TL  kuru TSİ 11:15'ten itibaren tekrar yönünü yukarı çevirerek kademeli olarak 3.81'in üzerine kadar yükseldi.

Türk lirası TSİ 18:58 itibariyle yüzde 2.21 düşüşle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok gerileyen para birimi konumunda bulunuyor.

Dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş gözleniyor. Hindistan rupisi ve Rusya para birimi ruble yatay seyrederken, Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişmekte olan ülke para biriminin 22'si bugün dolar karşısında geriliyor. 

 

Piyasalarda yeni hafta



Bugün yurt içinde Ekim ayı işsizlik verisi açıklandı. İşsizlik oranı Ekim'de 1.3 puan artarak %11.8'e yükseldi. 

Yurtdışında bugün kritik bir veri akışı bulunmuyor. Çarşamba ve Perşembe günleri Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması bekleniyor. 

Ak Yatırım Araştırma Bölümü'nün yolladığı bir notta "Konuşmada ABD verileri ve enflasyon beklentilerindeki pozitif görünüme değinilmesi durumunda dolar pozitif bir etki beklenebilir." ifadeleri kullanıldı. 

Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak.

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