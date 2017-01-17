Dolar/TL 3.80'i gördü

Erken saatlerde 3.8161 seviyesine kadar yükselen, daha sonra hızlı bir şekilde gerileyerek 3.76'lı seviyelere inen Dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirerek 3.8080'e kadar yükseldi.

Bugün 24 gelişen piyasa para biriminden 17'si yükselirken, dolar endeksi ise %0.28 aşağıda seyrediyor.

Ekonomi Zivesi'nde gündem dolar





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi ile dün ekonomi zirvesinde buluştu. Habertürk'e göre toplantıda, döviz kurunda uzun süredir devam eden dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlaması ile piyasalarda oluşacak muhtemel gelişmeler, kamu maliyesi, bankaların sermaye yapısı ile ekonomik durgunluk gibi gelişmeler masaya yatırıldı.

Başbakandan'dan kur yorumu: Dalgalanma Geçici

Başbakan Binali Yıldırım bugünkü açıklamasında kurdaki dalgalanmaların geçici olduğunu ve etkilerinin sınırlı olacağını bildirdi. Yıldırım, Merkez Bankası'nın yetkileri çerçevesinde gereken tedbirleri alacağını ifade etti.



Bugün Türkiye'de ve yurtdışında kritik bir veri akışı bulunmuyor, yurtiçinde siyasi gelişmeler takip edilecek. Bazı Fed üyelerinin bugün konuşma yapması bekliyor. Yarın ve Perşembe günü de Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması piyasalar tarafından izlenecek.