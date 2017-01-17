T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar/TL 3.80'i gördü

Bugün dolar endeksi aşağıda seyrediyor

17 Ocak 2017 11:16

Erken saatlerde 3.8161 seviyesine kadar yükselen, daha sonra hızlı bir şekilde gerileyerek 3.76'lı seviyelere inen Dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirerek 3.8080'e kadar yükseldi. 

Bugün 24 gelişen piyasa para biriminden 17'si yükselirken, dolar endeksi ise %0.28 aşağıda seyrediyor. 

 

Ekonomi Zivesi'nde gündem dolar



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi ile dün ekonomi zirvesinde buluştu. Habertürk'e göre toplantıda, döviz kurunda uzun süredir devam eden dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlaması ile piyasalarda oluşacak muhtemel gelişmeler, kamu maliyesi, bankaların sermaye yapısı ile ekonomik durgunluk gibi gelişmeler masaya yatırıldı.

 

Başbakandan'dan kur yorumu: Dalgalanma Geçici

 

Başbakan Binali Yıldırım bugünkü açıklamasında kurdaki dalgalanmaların geçici olduğunu ve etkilerinin sınırlı olacağını bildirdi. Yıldırım, Merkez Bankası'nın yetkileri çerçevesinde gereken tedbirleri alacağını ifade etti. 

Bugün Türkiye'de ve yurtdışında kritik bir veri akışı bulunmuyor, yurtiçinde siyasi gelişmeler takip edilecek. Bazı Fed üyelerinin bugün konuşma yapması bekliyor. Yarın ve Perşembe günü de Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması piyasalar tarafından izlenecek.

ETİKETLER

dolarEurokurekonomidöviz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24