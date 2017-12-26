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Ekonomi

"Dolar/TL, 3.75'e inebilir"

Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti: Türk Lirası'nın 2018'in ilk çeyreğinde değer kazanmasını bekliyorum

26 Aralık 2017 21:44

Piyasalarda yılın ilk çeyreğinin diğer çeyreklere nazaran daha iyi olabileceğini öngörüsünde bulunan Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk, dolar/TL paritesinin 3.75'e inebileceğini söyledi.

Bloomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan Berk, "Borsada bence içinde bulunduğumuz yukarı trend devam edecek. Borsadaki yükselişte bu sefer bayrak banka hisselerine geçer.. Faizlerde bir miktar düşüş bekliyorum. İlk çeyrekte Türk Lirası'nın da değer kazanmasını bekliyorum" diye konuştu. 

Dolar/TL 'nin 3.75'lere inebileceğini belirterek, "hatta grafiklere bakılınca 3.62'den geçen bir trend çizgisi var" diyen Berk, faiz artırımına giden Merkez Bankası'nın doğru olanı yaptığını ve zaman kazandığını da sözlerine ekledi. Berk, 2018'de Merkez Bankası faiz indirecek algısının da yerleşebileceğine dikkat çekti.

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