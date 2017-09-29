Dolar/TL 3.56'nın üzerinde

Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisinin kuvvetlenmesi, dolarda küresel çaptaki yükseliş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi planını açıklamasıyla dün sabah saatlerinde 3.60 sınırına dayanan kur, yeni güne 3.56 seviyelerinde başladı.
Dolar, bugün 3.56 seviyelerinde işlem görüyor. Bloomberg'in haberine göre, Kapital FX'ten Enver Erkan, TL üzerindeki baskıların zayıf dış finansman pozisyonu nedeniyle canlı kaldığını ve ABD kaynaklı gelişmelere karşı kırılganlık olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu yüzden kurda yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. 3.55'in altına inmeyen kurda ilk direnç bölgesi 3.59, buranın aşılması halinde ise 3.62 olacaktır."