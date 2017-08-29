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Ekonomi

Dolar/TL 3.44'ün altını gördü

Güne yükselişle başlayan dolar, gün sonunda 3.4377 seviyesine geriledi

29 Ağustos 2017 23:28

Geçtiğimiz günlerde 3.50'nin altına inen ve cuma akşamı 3.43 ile yılın en düşük seviyelerini test eden Dolar/TL  yeni güne yükselişle başladı. Kur, öğleden sonraki işlemlerde yönünü aşağı çevirerek TSİ 14:07'de 3.4377 seviyesine indi.  

HT Bloomber'de yer alan habere göre, TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte yolladığı notta riskten kaçış ortamında dün 3.4529 direncini kıran kurda diğer gelişen ülke kurlarına paralel hareket görüldüğünü belirterek "3.4754 direnci yakından takip edilmelidir görüşündeyiz. ABD dolarına karşı Türk lirası uzun pozisyonların 3.4754 üzeri stop’lanması ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüz." değerlendirmesini yaptı. 

Bugün ABD'de S&P Case Shiller konut fiyatları öne çıkıyor. Haftanın devamında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından belirleyici olacak. Dün Bloomberg HT'ye konuk olan Stratejist Erdoğan Turan tarım dışı istihdam verisinin çok güçlü gelmemesi durumunda kurda 3.35'li seviyelerin konuşulabileceğini öngördü. 

Tarım dışı istihdamın 180 bin artması bekleniyor.

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