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BBC Türkçe

Dolar/TL 3,38'i aşarak rekor tazeledi

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artırım sinyali gelmesiyle, Türk Lirası, ABD Doları karşısında yeni bir satış baskısı altına girdi. Yatırım uzmanları Türkiye'de Merkez Bankası'nın döviz satımlarına başlayabileceğini belirtiyor.

18 Kasım 2016 13:37

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artırım sinyali vermesiyle, Türk Lirası dâhil gelişen ülke para birimleri, ABD Doları karşısında yeni bir satış baskısı altına girdi.

Dolar/TL kuru, 3,38 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine çıkmış durumda.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından bu yana piyasalarda riskli gelişen ülke varlıklarından kaçış yaşanıyor ve bu da Türkiye gibi ülkelerin para birimine değer kaybı olarak yansıyordu.

Yatırım uzmanları, Türkiye'de devam eden başkanlık sistemi tartışmaları ile gelecek yıl için öngörülen referandum nedeniyle, Türk Lirası'ndaki değer kaybının diğer gelişen ülkelere kıyasla daha fazla olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Merkez Bankası'nın yılın ilk aylarından itibaren üst üste faiz indirimlerine gitmesinin de TL'de yaşanan satış baskısını güçlendirdiği ifade ediliyor.

Dolar'daki yükseliş trendinde son dalga ise ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Janet Yellen'in Aralık ayında faiz artırımına gidilebileceği yönündeki açıklamalarıyla başladı.

Yellen, Donald Trump'ın ekonomi stratejisinin enflasyonu tetikleyebileceğini söyleyerek "Faizler çok kısa süre içerisinde yükselebilir" dedi.

ABD'de faizlerin yükselmesi, ABD varlıklarının getirisini de artırıyor ve yatırımcıların gelişen ülkelerdeki yatırımlarını ABD'ye yönlendirmesine yol açıyor.

TL'deki değer kaybını yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda yorumlayan HSBC Türkiye Stratejisti Fatih Keresteci, "Merkez Bankası'nın kuvvetle muhtemel kullanacağı bir sonraki enstrüman döviz piyasasına dolaylı olarak müdahaledir. Bunu da günlük döviz satım ihaleleri ile yapacaktır" diyor.

Keresteci, Merkez Bankası'nın döviz kurunun seviyesindense dalgalanmaların boyutuna odaklanacağını da ifade ederek şu anda faiz artırımının gündemde olmadığını belirtiyor.

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