Dolar/TL, 2 ayın en düşük seviyesinde

Dün gece saatlerinde sert bir düşüş gerçekleştiren dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 5.68 seviyesinden gerçekleşiyor.

Dolar/TL 5.70'in altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyelerinde bulunuyor.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL 5.70 seviyesinin altında.

Dün genel olarak dar bantta yatay bir seyir izleyen dolar/TL akşam saatlerinde 10 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.6638'e kadar geriledi.

Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 5.68 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL'de ilk işlemler ise 6.57 seviyesinden gerçekleşiyor.

Dolar/TL'de genel eğilimin aşağı yönlü olduğu belirtiliyor.

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Merkez Bankası bekleniyor

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Brunson'ın serbest bırakılmasının piyasalar açısından önemli bir riski ortadan kaldırdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına işaret ediyor.

Piyasalarda önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı kritik önem taşıyor. Bu aşamaya kadar piyasalarda küresel veri gündemi ve haber akışına odaklı bir seyir takip edilecek.

Bugün ise yurt içinde veri gündemi zayıf. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.