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Ekonomi

Dolarizasyon yine hızlandı: Döviz hesapları 200 milyar doların üzerinde

04 Haziran 2020 17:34

Merkez Bankası'nın Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre yurtiçindeki kişilerin döviz hesapları geçen hafta yeniden 200 milyar doları aştı. Döviz hesaplarının 111.3 milyar doları dolar cinsinden, 61.1 milyar doları euro cinsinden, 24.8 milyar doları ise kıymetli maden (Büyük kısmı altın) cinsinden oldu.

Yurtiçindeki bireyler ve kuruluşların döviz hesapları son olarak Mart'ın ilk haftasında 200 milyar doları geçmişti. Döviz hesapları, doların 7 TL'yi geçmesi üzerine azalmaya başlamış ve Mayıs'ın başında 200 milyar doların altına inmişti.

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