Dolarizasyon tam gaz: Döviz hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Vatandaşların bankalardaki döviz hesapları, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 464 milyon dolar artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 203 milyar 968 milyon dolara çıktı.

Dünya’nın haberine göre bireysel hesaplar 1 milyar 140 milyon dolar, tüzel hesaplar 324 milyon dolar arttı.

Dolar hesaplarında 887 milyon dolarlık artış yaşanırken Euro hesaplarında ABD doları cinsinden artış tutarı ise 326 milyon dolar oldu. Diğer döviz türlerinde artış ise 14 milyon dolar olurken kıymetli maden hesaplarındaki 237 milyon dolarlık artış yaşandı.

Böylece vatandaşların dolar hesaplarının toplam büyüklüğü 114 milyar 943 milyon dolara, euro hesapların dolar cinsinden büyüklüğü 60 milyar 709 milyon dolara, kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise 24 milyar 453 milyon dolara ulaştı. Dolar ve euro dışındaki döviz hesaplarının toplamı ise 3 milyar 863 milyon dolar düzeyinde.