'Doların yükselmesi tamamen spekülatif '

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, doların yükselmesinin tamamen spekülatif olduğunu, IMF defterini rafa kaldırmak gerektiğini ifade etti.



Özgenç, yazılı açıklamasında, "krizin çıktığı ülke Amerika olmasına rağmen doların yükseldiğine" dikkati çekerek, "iktisadi kural gereği bir ülkede işgal varsa şayet o ülkenin parası pul olur, eğer ülke savaşa girerse o ülkenin de parasının değeri düşer. ABD günümüzde birkaç devlet ile fiziki savaş içerisinde olmasına rağmen doların yükselmesinin mantıklı bir açıklaması yoktur. Bu tamamen spekülatif bir yaklaşımın sonucudur" görüşünü dile getirdi.



Doların dünyada rezerv para olduğunu belirten Özgenç, krizi yoğun yaşayan veya yaşama ihtimali olan ülkelerde dolara talebin artması ve Türkiye'de üç dev fonun hisse satması ile birlikte doların suni şekilde yükseldiğini anlattı. Özgenç, Amerika'da yaşanan krizin Türkiye'ye, talep daralması şeklinde yansıdığını ve iç piyasalarda alışverişin durma noktasına geldiğini dekaydetti.



KOBİDER Başkanı, piyasaların hareketlenmesi için insanların harcama yapması gerektiğini belirtti.



IMF anlaşmak millete zarar getirir



"IMF defterini rafa kaldırmalıyız" diyen Özgenç, açıklamasında şunları kaydetti:



"IMF ile yapılması düşünülen anlaşmanın millete zarardan başka bir şey getirmeyeceğini düşünmekteyiz. IMF konusunda hükümete ille de anlaşma yapılsın telkinlerini ve dayatmalarını maksatlı buluyoruz. Türkiye, IMF'den başka kaynaklar kullanarak piyasaya para enjekte edebilir. Devlet ihaleler ve yatırımlar yaparak da piyasalara para enjekte etmeli."

