Doların yükselişi sürüyor

Sabah saatlerinde 3.45'ten işlem gören dolar öğlen saatlerinden itibaren kademeli olarak yükselişe geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yetmez, milletim dolardan TL'ye geçişe daha da yüklenmeli" açıklamasından sonra dolardaki yükseliş devam etti. Dolar şu saat (15:45) itibariyle 3.47'den işlem görüyor.



Türk Lirası, dün ve Salı günü gelişen piyasa para birimleri arasında en fazla değerlenen para birimi olmuştu. Türk Lirası bugün erken saatlerde gelişen piyasalar arasındaki en iyi performansı kaydetmesinin ardından kazancını tersine çevirdi ve Güney Afrika randından sonra en çok düşen para birimi oldu.