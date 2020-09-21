Doların yükselişi değerli metalleri vurdu: Altın 1900 doların altına indi, gümüş sert düştü

Ons altın fiyatları, dolardaki yükselişin etkisi ile 1900 doların altına gerilerken, gümüş fiyatları sert düştü.

Spot altın, dolardaki güçlü seyrin emtiaya talebi düşürmesinin etkisi ile yaklaşık beş haftanın en sert düşüşünü gerçekleştirdi ve ons başına 1900 doların altına indi.

BloombergHT'nin haberine göre, Spot altın, Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nin Haziran ayından bu yana en güçlü yükselişine yönelmesi ile birlikte, yüzde 3.5 düşerek ons başına 1,882.51 dolara kadar indi ve gümüş kayıplarını yüzde 11'e kadar genişletti. Hisse senetleri, ekonomilerin koronavirüsü durdurmaya yönelik kısıtlamalarından olumsuz etkileneceği endişeleri ile sert düştü.

"Altın güçlenen doların kurbanı"

Sucden Futures idari direktörü Janet Mirasola, "Piyasalardaki riskten kaçınma eğilimi ortamında, hisse seneleri düştü ve dolar güçlendi" dedi ve "Altın güçlenen doların kurbanı" eşeklinde görüş bildirdi.

Altın bu yıl, dolarda düşüş beklentileri ve koronavirüsten hasar gören ekonomileri desteklemeyi amaçlayan yoğun teşviklerle birlikte yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve Ağustos ayı başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ralli son haftalarda, güçlenen dolar ve ABD'nin ilave teşvik için bastırıp bastırmayacağına ilişkin endişelerden dolayı teklemeye başladı.

Spot altın New York saati ile 11.23'te ons başına 1.889,14 dolar seviyelerinde ve gümüş yüzde 9,3 aşağıdaydı.

ABD'de Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 200,000'e yaklaştı ve eski Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Komiseri Scott Gottlieb, ülkenin sonbahar ve kış döneminde en az bir virüs dalgası ile daha karşılaşabileceğini kaydetti. Almanya'nın sağlık bakanı, kısıtlama önlemlerinin yakında Londra'yı da içine alacağı beklentilerinin arttığı bir ortamda, Avrupa'da koronavirüs vaka trendinin "endişe verici" boyutta olduğu uyarısında bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü Temsilciler Meclisi'nden konuşma yapacak. Konuşma muhtemelen maliye politikasında odaklanacak. Zira Kongre'nin Kasım seçimleri öncesi kapanmadan önce diğer bir mali teşvik paketini onaylaması için zaman daralıyor.