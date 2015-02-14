Doların yükselişi bakliyat fiyatlarını artırdı

Ankara GİMAT toptancılar sitesinden derlenen bilgiye göre, kırmızı mercimeğin toptan fiyatı 1 lira bulgurun ise 50 kuruş yükseldi. Pirinç fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, bakliyattaki fiyat artışındaki sebebin doların son zamanlardaki yükselişi etkili oldu.

İsmail Serçe’nin Zaman’da yer alan haberine göre, Ankara GİMAT toptancılar sitesinde 16 yıldır bakliyat işi yapan Türker Türkyılmaz, geçen seneye göre en çok fiyat artışı mercimek grubunda olduğuna söyledi. Türkyılmaz, ''Yeşil mercimek fiyatlarımız 1 lira 75 kuruş gibiydi geçen sene şimdi ise 3 buçuk civarına geldi. Kırmızı mercimek fiyatlarımız gene 2 lira seviyesindeydi şimdi 3 lira 50 kuruş seviyesine yaklaştı. Yani en çok mercimek grubunda artış oldu. Birazda buğdayın fiyat artışından dolayı bulgura da 50 kuruş civarında zam geldi. Bulgurda geçen sene 1 lira 20 kuruş civarındaydı şimdi ise 1 lira 75 kuruş civarına geldi. Barbunyanın fiyatı ise geçen sene 4 lira civarındaydı şimdi 6 lira civarında. Diğer ürünlerimiz geçen seneyle aynı fiyatta. Şu anda dolar fiyatları bildiğiniz gibi arttı onun içinde bunlarda piyasayı etkiliyor. Bazı ürünler dışarıdan ithal geliyor Türkiye'de olmadığı için mesela mercimeklerde ithal geliş çok olduğu için doların artmasıyla fiyatlar yükseldi. Şu anda satışlarımızda düşüyor açıkçası yani biraz tepki alıyoruz bu konuda fiyatların artışından dolayı. Müşteri geldiğinde bir daha aynı fiyattan alamayınca bize tepki gösteriyor ama bizden kaynaklanan bir durum değil piyasa böyle biraz dolar artınca bu konu da bizi zorladı.'' diye konuştu.

Doların yükselmesinden dolayı Meksika'dan gelen nohutta bir yükseliş var

Sinop Boyabat'ta bakliyat işi yapan Hakkı Güner de doların yükselmesinden dolayı bulgurda ve kırmızı mercimekte yükseliş olduğunu belirtti. Güner, ''Doların yükselmesinden dolayı Meksika'dan gelen nohutta bir yükseliş var. Bunun yanı sıra ithal fasulyelerde de bir yükseliş görünmektedir. Piyasa çok durgun satışlar çok az miktarda oluyor. Mesela bundan 5 ay önce bulgurun toptan fiyatı bin 300 ila bin 400 liraydı. Şu anda bin 600 bin 800 liraya dayandı. Kırmızı mercimek 3 liraydı 3 lira 80 kuruş oldu. Sezon açıldığında Meksika cinsi ithal beyaz nohut üç liraydı şu anda toptan fiyat 3 bin 700 lira. Beyza fasulyede de 5 liraydı 12 milim şu anda 5 lira 600'e çıktı 12 milim fasulyenin fiyatı. Bakliyat grubunda yüzde 10'luk yüzde 15'lik bir fiyat artışı var. Satışlarda bir durgunluk var insanlar artık 5'er kilo 10'ar kilo almıyor kilo kilo alıyor ve pirinçte de bulgurda da en düşük kaliteyi tercih ediyor.''

Ankara Gimat'ta gıda toptancılığı yapan Yaşar İnan ise Toprağa bağlı ürünlerde geçen seneye göre bir fiyat artışı olduğunu söyledi. İnan, ''Kırmızı mercimek geçen sene 2 lira 70 kuruştu bu sene 3 lira 74 kuruş civarında. Makarnayı 1 lira 35 kuruş civarından alıyorduk geçen sene bu sene 1 lira 80 civarında oldu. Çay 10 lira civarındayken 14 lirayı buldu yani çayda bayağı iyi artış var. Toz şeker de yüzde 10'luk bir artış var. Buna göre bazı yükselmeler var. '' ifadelerini kullandı.