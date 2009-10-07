Doların sonu mu geldi?

Arap ülkeleri'yle yapılan ve petrol satışını dolar üzerinden olmasını durdurmaya yönelik anlaşmalar doların sonunu getirecek.
Independent gazetesinin tecrübeli Ortadoğu muhabiri
Robert Fisk, tüm bu ülkelerin petrol satışını dolar üzerinden
yapılmasını durdurmayı planladığını söyledi. Bu durumda doların yerine
Japon Yeni, Çin Yuanı, Euro ve altından oluşacak yeni bir para
biriminden söz edilecek. Robert Fisk'e göre bu gelişme, dünya ekonomisinde güç dengesinin doğuya kaydığını gösteriyor.
Doların sonunu yeni bir düzenin doğuşu anlamına geliyor
İngiliz Independent gazetesi ekonomi editörü Sean O'Gready ise
resesyon sonrası Wall Street'in burnunun sürtülmesinin, Amerikan
sisteminin karşı konulmaz olmadığını gösterdiğini kaydetti. O'Gready
"Çin Amerika'yı sollayacak. Cevabı bilinmeyen soru, bunun ne zaman
olacağı" değerlendirmesini yaptı.
Euro ve Yen karşısında eridi
Doların bu yıl gösterdiği performansa bakıldığında Euro ve yen karşısında eridiği gözleniyor.
Dolar bu yıl Euro karşısında yüzde 5'i aşan oranda değer kaybetti. Parite 1,47'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
Dolar, yen karşısında da yüzde 1.5'in
üzerinde değer kaybına uğradı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi
Japonya'da yeni hükümetin, ihracata bağlılığı azaltma çabaları
nedeniyle güçlü yene izin vereceği sinyali son dönemde yenin
güçlenmesini sağladı.