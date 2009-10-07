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Ekonomi

Doların sonu mu geldi?

Arap ülkeleri'yle yapılan ve petrol satışını dolar üzerinden olmasını durdurmaya yönelik anlaşmalar doların sonunu getirecek.

07 Ekim 2009 03:00

Arap ülkeleri'yle yapılan ve petrol satışını dolar üzerinden olmasını durdurmaya yönelik anlaşmalar doların sonunu getirecek.

Independent gazetesinin tecrübeli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, tüm bu ülkelerin petrol satışını dolar üzerinden yapılmasını durdurmayı planladığını söyledi. Bu durumda doların yerine Japon Yeni, Çin Yuanı, Euro ve altından oluşacak yeni bir para biriminden söz edilecek. Robert Fisk'e göre bu gelişme, dünya ekonomisinde güç dengesinin doğuya kaydığını gösteriyor.

Doların sonunu yeni bir düzenin doğuşu anlamına geliyor

İngiliz Independent gazetesi ekonomi editörü Sean O'Gready ise resesyon sonrası Wall Street'in burnunun sürtülmesinin, Amerikan sisteminin karşı konulmaz olmadığını gösterdiğini kaydetti. O'Gready "Çin Amerika'yı sollayacak. Cevabı bilinmeyen soru, bunun ne zaman olacağı" değerlendirmesini yaptı.

Euro ve Yen karşısında eridi


Doların bu yıl gösterdiği performansa bakıldığında Euro ve yen karşısında eridiği gözleniyor.

Dolar bu yıl Euro karşısında yüzde 5'i aşan oranda değer kaybetti. Parite 1,47'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Dolar, yen karşısında da yüzde 1.5'in üzerinde değer kaybına uğradı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya'da yeni hükümetin, ihracata bağlılığı azaltma çabaları nedeniyle güçlü yene izin vereceği sinyali son dönemde yenin güçlenmesini sağladı.

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