Doların seçime ilk tepkisi ne oldu?

TL, seçim sonuçlarının AKP’nin tek başına iktidarını göstermesinin ardından dolar karşısında yüzde 5'e yakın değer kazanarak, 2.78'in altına indi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; bankalararası piyasada güne 2,8250 seviyesinden başlayan dolar kuru 2,7744 seviyesine kadar indi. Euro ise benzer oranda bir düşüşle 3,0617 TL'ye geriledi.

1 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar AKP'nin tek başına iktidarına işaret ederken, bankacılar üçüncü seçim olasılığının ortadan kalkmasının ve önümüzdeki 4 yıl boyunca genel seçim yaşanmayacak olmasının TL'nin dolar karşısında cuma gününe göre yüzde 3'nin üzerinde değer kazanmasını sağladı. Cuma günü son işlemde 2.9095 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 2.8150 seviyelerine kadar düştü. Euro da gerileme gösterdi. Euro/TL paritesi sabah saatlerinde 3,12'nin de altına geldi.

VİOP-BIST-30 yüzde 5.81 artıda

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Aralık sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 5.81 yükselişle 106.1000 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL Kasım sonu kontratları ise yüzde 4.72 düşüşle 2.8030 seviyesinde seyrediyor.

Faizlerde düşüş bekleniyor

Tahvil bono piyasasında 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.89 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 9.77 oldu. Öte yandan 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.19 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.18 oldu.

Bir bankanın bono masası işlemcisi, "TL'deki iyimserlik bono piyasasına da aynen yansıyacaktır. Tüm vadelerde getirilerin tek haneye inmesini bekliyoruz" dedi.