T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doların satış fiyatı 1,7890 liraya yükseldi İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 21:31

-Doların satış fiyatı 1,7890 liraya yükseldi İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7830 liradan alınan dolar 1,7890 liradan, 2,5280 liradan alınan avro 2,5370 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7710 lira olan dolar güne 1,7680 liradan, 2,5200 lira olan avro 2,5150 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7775 lira, en yüksek 1,7820 lira, satışta en düşük 1,7850 lira, en yüksek 1,7905 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24