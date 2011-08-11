-Doların satış fiyatı 1,7890 liraya yükseldi İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7830 liradan alınan dolar 1,7890 liradan, 2,5280 liradan alınan avro 2,5370 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7710 lira olan dolar güne 1,7680 liradan, 2,5200 lira olan avro 2,5150 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7775 lira, en yüksek 1,7820 lira, satışta en düşük 1,7850 lira, en yüksek 1,7905 lira seviyesinde işlem görüyor.