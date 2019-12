Doların rekor kırma günü

Euro dolar karşısında değer kazandı

Bankalararası piyasada 1.8000 lirayla dolar tarihi rekor kırdı

Borsadaki günlük artış yüzde 0.80 oldu

Faiz



Parite

Borsalar sert düşüşte

New York borsası yüzde 4 düştü

New York Borsası bugün güne yükselişle başladı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar rekorla güne başladı. Dolar şimdiye kadar bir kaç kez denediği 1,7500-1,7700 aralığını bu sabah geçerek 1,7750 TL'den güne başladıktan sonra bir süre bu seviyede sakin seyir izledi. 1,7900 TL satış seviyesini hatta gün içinde 1.8000 TL’yi gören dolar, yeni bir gün içi rekoru kırmakla kalmadı, Türk lirası karşısında tüm zamanların rekorunu da kırdı.Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,7750 TL'den alınan dolar 1,7800 TL'den satılıyor. 2,2520 TL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,2580 TL düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada dün akşam doların satış fiyatı 1,7500 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1930 TL olmuştu.GM ile ilgili endişelerle başlayan ve stop-loss'larla devam eden dünkü yükseliş global piyasalardaki riskten kaçışın had seviyeye ulaşmasıyla bugün iyice hız kazandı. 1,77'li seviyelerin aşılmasıyla önce 1.80'li sonra 1.82'li seviyeler artık kısa vadede beklenti dahilinde.Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre liranın son dönemde daha güçlü bir seyir izlediğini ve son iki günde bunun bir miktar azaldığını söyleyen uzmanlar, Dolar/TL'de bundan sonra global piyasalardaki riskten kaçınma eğilimine bire bir paralel bir seyir bekliyor. Dışarıda toparlanmaya ilişkin en ufak bir belirti olmadığına dikkat çekiliyor.Dün öğleden sonra dolar 1,7500-1,7700 aralığında dalgalı bir seyir izlemişti. Doların bugüne kadar gördüğü en yüksek seviye 1.75-1.77 TL aralığı oldu. Bu seviye daha önce 2001 Kasım, 2003 Mart ve 2006 Haziran aylarında denendi ve dolar bu seviyeden geri geldi. Bu yüzden söz konusu seviye, teknik anlamda tarihi bir direnç olarak kabul ediliyordu. Uzmanlara göre, bu seviyenin kırılmış olması için akşam kapanışının bu seviyelerden gerçekleşmesi gerekmekte.ABD borsaları, General Motors'un iflasını istemek zorunda kalabileceği yönündeki uyarısı ve bankacılık sektöründeki belirsizlikler sonunda yatırımcıların riskten kaçınmalarıyla düşerken, Dow Jones ve S&P 500 endeksi son 12 yılın en düşük değerlerine ulaştı.Dünya borsalar endeksi altı yılın en düşük seviyesine ulaşırken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Nikkei'deki düşüşten en çok etkilenenler ise büyük ihracatçı şirketler ve bankalar oldu.Euro, Avrupa Para Piyasası'nda, 1,2544 dolardan, 1,2701 dolara çıktı.Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri indirmesine rağmen, ABD'de bugün açıklanacak işsizlik verilerinin olumsuz etkisiyle dolar, Avrupa para birimleri karşısında değer kaybetti.İngiliz sterlini de, 1,4112 dolardan, 1,4273 dolara yükseldi.Bankalararası piyasada da dolar kotasyonları satışta 1,8000 TL seviyeye erişerek tarihi rekor kırdı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.20 itibarıyla, alışta en düşük 1,7770 TL, en yüksek 1,7800 TL, satışta en düşük 1,7840 TL, en yüksek 1,7910 TL seviyesinde bulunuyor.Dolar/TL en son 23 Mart 2003'te 1,7710 seviyesine yükselmişti.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,80 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 477,03 puan artarak 23.220,02 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 2,10 oldu.İlk seanstaki 292,96 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 184,07 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,80 artış gösterdi.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,32 puan artarak yüzde 15,40'a çıktı.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,17'den kapandı. Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,82, bileşik getirisi yüzde 15,08 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2666, sterlin-dolar paritesi 1,4224, yen-dolar paritesi ise 97,00 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası sert düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi, 260,39 puan (yüzde 3,5) değer kaybederek 7.173,10 puandan kapandı.Endeksin, 27 Ekim 2008'den buyanaki en düşük düzeyden kapanmasında, ABD'nin otomotiv devi General Motors firmasının, ABD Yönetimi'nden 13,4 milyar dolar destek almasına rağmen sıkıntısının devam etmesi etkili oldu. General Motors, Washington'dan 30 milyar dolar daha talep ediyor.Hong Kong'da borsa yüzde 2,4, Güney Kore'de yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin, Avustralya ve Singapur'da da borsa geriledi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,45, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,01 geriledi.Brüksel'de borsa yüzde 0,14 gerilerken Madrid'de yüzde 1,25'e indi.New York Menkul Kıymetler Borsası da dün geceyi yüzde 4 değer kaybıyla kapattı.New York borsasının temel iki endeksteki günlük toplam kayıp yüzde 4'ü buldu.Dow Jones sanayi endeksi 281,20 puan (yüzde 4,09) düşerek, 6.594,44 puanda kapanırken, teknoloji endeksi Nasdaq 54,15 puanlık (yüzde 4,00) düşüşle günü 1.299,59 puanda kapattı.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,88 artarak 6.652,27 puana ulaştı.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,77 değer kazanarak 1,309.63 puan oldu.ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 64 sent gerileyerek varili 44,25 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 35 sent değer kaybederek varili 43,99 dolardan işlem görüyor.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. Seans kapanışına göre 292,96 puan düşerek 22.742,99 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,27 değer yitirdi.