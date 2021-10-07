Doların rekor kırdığı haftada vatandaşların döviz mevduatları 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre döviz kurlarının tarihi zirveleri görmesi, vatandaşların döviz mevduat hesaplarında rekor gerilemeye yol açtı.

Vatandaşların 1 Ekim haftasında döviz mevduatları 2 milyar 478 milyon dolar gerileyerek 232 milyar 684 milyon dolar oldu. Böylece döviz mevduatları, 1 ayda görülen en düşük seviyeyi gördü.

Döviz mevduatları 1 Ekim'den önceki haftada ise 235 milyar 162 milyon dolar seviyesindeydi.

Mevduatlar içinde gerçek kişi yani hane halkına ait mevduatlar söz konusu haftada 923 milyon dolar azalarak 144 milyar 201 milyona gelirken, tüzel kişilerin yani şirketlere ait olan mevduatlar ise 1,55 milyar dolar azalışla 88 milyar 482 milyon dolara düştü.